1 Frisch-Auf-Torwart Daniel Rebmann hielt in der Schlussphase entscheidende Bälle. Foto: Baumann/Julia Rahn

12:4 in Führung, 19:20 hinten und am Ende doch noch mit 26:25 gewonnen. Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen feiert beim SC DHfK Leipzig einen wichtigen Auswärtssieg, muss aber schon am Mittwoch konstanter auftreten.















Was für eine Achterbahnfahrt für Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig: Am Ende war der Handball-Bundesligist vor 3520 Zuschauern aber obenauf und gewann mit 26:25 (15:12).

Beflügelt vom Europapokalsieg am vergangenen Dienstag bei Titelverteidiger Benfica Lissabon begann die Mannschaft von Hartmut Mayerhoffer hochkonzentriert. Nach 15 Minuten lag Frisch Auf gegen die völlig verunsicherten Leipziger mit 12:4 vorne. Dann aber kam ein Bruch ins Göppinger Spiel. In der Folgezeit scheiterte man immer wieder am eingewechselten Leipziger Torwart Kristian Saeveras. Beim 19:18 (40.) lagen erstmals die von Interimstrainer Milos Putera betreuten Leipziger vorne. Doch Frisch Auf kam wieder in die Spur.

Torwart Daniel Rebmann hielt nun überragend, zudem sah Leipzigs Abwehrchef Simon Ernst nach einem groben Foul an Göppingens Rückraumspieler Josip Sarac Rot (45.). Frisch Auf ging wieder mit 22:20 in Führung, verpasste es mehrmals auf drei Tore wegzuziehen – brachte den Sieg aber auch so in einer hektischen Schlussphase ins Ziel. Ein verwandelter Siebenmeter von Rechtsaußen Axel Goller zehn Sekunden vor Schluss zum 25:23 brachte die Entscheidung.

Mittwoch gegen Melsungen

„Beide Mannschaften standen schwer unter Druck, man hat gemerkt, dass es um wahnsinnig viel geht“, sagte Mayerhoffer, „aber wie stabil meine Mannschaft nach dem verspielten Vorsprung wieder zurückgekommen ist, das würdigt mir Respekt ab. Wir konnten den Schalter noch einmal umlegen und haben uns auf uns besonnen.“ Bester Werfer war Linksaußen Marcel Schiller (5/1), obwohl er schon nach einer Viertelstunde mit einer Sehnenverletzung an der Fußsohle raus musste. Weiter geht es für Frisch Auf am Mittwoch (20.30 Uhr/EWS-Arena) gegen die MT Melsungen. Um erfolgreich zu sein, wird eine konstantere Leistung als bei der Achterbahnfahrt in Leipzig nötig sein.

Torschützen

Leipzig Ivic (6/1), Witzke (4), Maric (3), Binder (3), Kristjansson (3/1), Sunnefeldt (3), Wiesmach (2), Hanemann (1).

Frisch Auf Schiller (5/1), Goller (4/3), Kozina (3), Kneule (3), Schmidt (3), Sarac (3), Hermann (2), Blagotinsek (2), Lindenchrone (1).