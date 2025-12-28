Frisch Auf Göppingen: Linkshänder David Schmidt mit neuem Verein einig

Rückraumspieler David Schmidt wird Frisch Auf Göppingen am Saisonende nach drei Jahren verlassen. Den 32-Jährigen zieht es nach Informationen unserer Redaktion ins Ausland.

David Schmidt ist in Karlsruhe geboren, spielte in seiner Handballkarriere bis auf einen zweijährigen Abstecher beim Bergischen HC immer im Süden Deutschlands. Nun zieht es den abwehrstarken Rückraumspieler von Bundesligist Frisch Auf Göppingen ins Ausland. Sein am Saisonende auslaufender Vertrag wird definitiv nicht verlängert.

Sliskvovic spielt schon in Piräus Nach Informationen unserer Redaktion ist sich der 32-Jährige mit dem griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus über ein Engagement vom kommenden Sommer an einig. In der Hafenstadt von Athen trifft der Linkshänder voraussichtlich auf den kroatischen Rückraumspieler Ivan Sliskovic (34), der seit 2023 bei Piräus unter Vertrag steht. Von 2018 bis 2020 spielte Sliskovic für Frisch Auf Göppingen, in der Saison 2022/23 war er für den TVB Stuttgart am Ball.

David Schmidt begann seine aktive Laufbahn 2012 bis 2015 bei den Rhein-Neckar Löwen. Von 2015 bis 2018 trug er den Dress der TSG Friesenheim, sein Trainer damals bei den Eulen: Der aktuelle Frisch-Auf-Coach Ben Matschke. In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 setzte der 1,90-Meter-Mann beim TVB Stuttgart zum Sprungwurf an, ehe es für zwei Jahre zum Bergischen HC ging. 2022 zog es ihn wieder zurück nach Baden-Württemberg – zu Frisch Auf Göppingen.

Schmidt absolvierte auch 25 A-Länderspiele für Deutschland. Dabei erzielte er 32 Tore.

Frisch Auf baut in der neuen Saison im rechten Rückraum auf den Schweden Erik Persson (27) als bewährte Kraft. Für Schmidt, einen der Topverdiener im Göppinger Kader, soll ein jüngerer und auch günstigerer Linkshänder von einem Ligarivalen verpflichtet werden.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29.

Termine

FAG – GWD Minden (10. Februar 2026, 19 Uhr), MT Melsungen – FAG (13. Februar, 19 Uhr), FAG – THW Kiel (21. Februar, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – FAG (1. März, 16.30 Uhr), TBV Lemgo Lippe – FAG (15. März, 15 Uhr), FAG – SC Magdeburg ( Ostersonntag, 5. April, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – FAG (9. April, 19 Uhr). (jüf)