Frisch Auf Göppingen: Kristian Saevaras – der sanfte Riese mit den Weltklasseanlagen

Kristian Saeveras bringt alle Anlagen für einen Weltklassekeeper mit, mit ihm will sich Frisch Auf Göppingen nach vorne orientieren. Nun geht es gegen seinen Ex-Club SC DHfK Leipzig.
Er kam beim Stand von 27:27 fünf Minuten vor Schluss. Dreimal brachten die Spieler des HC Erlangen den Ball frei vor Kristian Saeveras nicht am Torwart von Frisch Auf Göppingen vorbei. Am Ende triumphierte die Mannschaft von Trainer Ben Matschke mit 29:28 und der Matchwinner stellte mit einen Lächeln sachlich korrekt und vollkommen zufrieden fest: „Die Zahl meiner Paraden hat genau gereicht. Eine weniger und wir hätten nicht gewonnen.“ Der 29-Jährige hatte in der Arena in Nürnberg zunächst nicht seinen besten Tag erwischt, räumte zwischen Minute 26 und 56 den Platz zwischen den Pfosten für den 21-jährigen Julian Buchele. Doch als es in der Crunch Time drauf ankam, da war der Routinier voll da. Und genau das zeichnet die großen Torhüter aus.