Frisch Auf Göppingen: Junge Deutsche prägen Frisch Auf – Lob von Martin Heuberger

Die Zugänge von Ole Pregler und Max Beneke zeigen: Frisch Auf Göppingen setzt verstärkt auf junge deutsche Spieler. Dafür gibt’ auch Lob vom Junioren-Bundestrainer.
Am 10. Februar (19 Uhr/EWS-Arena) startet Frisch Auf Göppingen nach der EM-Pause in die restlichen 15 Spiele dieser Handball-Bundesligasaison. Im Heimspiel gegen Aufsteiger GWD Minden feiert Neuzugang Ole Pregler sein Debüt für die Grün-Weißen. Der 23-Jährige kam in der Winterpause vom Ligarivalen VfL Gummersbach, im Tausch mit dem bisherigen Frisch-Auf-Spielmacher Ludvig Hallbäck (25). Die beiden für den kommenden Sommer schon länger feststehenden Wechsel wurden um ein halbes Jahr vorgezogen.