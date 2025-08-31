Frisch Auf Göppingen in Minden: Enttäuschender Start – Frisch Auf lässt Punkt bei Neuling liegen

Frisch Auf Göppingen gelingt zum Auftakt der Handball-Bundesligsaison bei Aufsteiger GWD Minden nur ein 28:28. Nicht nur beim letzten Gegentor fehlt die entscheidende Konsequenz.
Eine gelungene Vorbereitung garantiert noch lange keinen guten Pflichtspielstart. Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen bestätigte diese Erkenntnis bei seinem enttäuschenden Auftritt bei GWD Minden: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke kam vor 1746 Zuschauern in der Kreissporthalle Lübbecke beim Aufsteiger nicht über ein 28:28 (13:14) hinaus.