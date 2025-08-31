Frisch Auf Göppingen in Minden: Enttäuschender Start – Frisch Auf lässt Punkt bei Neuling liegen

Nach einem 24:26-Rückstand (52.) schien sich das Blatt doch noch zugunsten von Frisch Auf zu wenden. Vor allem der starke Spielmacher Ludvig Hallbäck, mit fünf Treffern bester Göppinger Werfer, sorgte dafür, dass sein Team 39 Sekunden vor dem Ende mit 28:27 in Führung ging. Doch fünf Sekunden vor Schluss gelang GWD durch Tom Bergner vom Kreis der Ausgleich zum Endstand. „Diesen letzten Angriff haben wir nicht sauber wegverteidigt, da waren wir zu passiv in der entscheidenden Situation, das ärgert mich sehr, jetzt fahren wir nur mit einem Punkt nach Hause“, sagte Matschke.