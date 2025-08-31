Frisch Auf Göppingen in Minden: Enttäuschender Start – Frisch Auf lässt Punkt bei Neuling liegen
Die Frisch-Auf-Spieler lassen nach der Partie bei GWD Minden die Köpfe hängen. Foto: IMAGO/Eibner

Frisch Auf Göppingen gelingt zum Auftakt der Handball-Bundesligsaison bei Aufsteiger GWD Minden nur ein 28:28. Nicht nur beim letzten Gegentor fehlt die entscheidende Konsequenz.

Eine gelungene Vorbereitung garantiert noch lange keinen guten Pflichtspielstart. Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen bestätigte diese Erkenntnis bei seinem enttäuschenden Auftritt bei GWD Minden: Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke kam vor 1746 Zuschauern in der Kreissporthalle Lübbecke beim Aufsteiger nicht über ein 28:28 (13:14) hinaus.

 

Nach einem 24:26-Rückstand (52.) schien sich das Blatt doch noch zugunsten von Frisch Auf zu wenden. Vor allem der starke Spielmacher Ludvig Hallbäck, mit fünf Treffern bester Göppinger Werfer, sorgte dafür, dass sein Team 39 Sekunden vor dem Ende mit 28:27 in Führung ging. Doch fünf Sekunden vor Schluss gelang GWD durch Tom Bergner vom Kreis der Ausgleich zum Endstand. „Diesen letzten Angriff haben wir nicht sauber wegverteidigt, da waren wir zu passiv in der entscheidenden Situation, das ärgert mich sehr, jetzt fahren wir nur mit einem Punkt nach Hause“, sagte Matschke.

Dabei war Frisch Auf mit einer 5:2-Führung gut in die Partie gekommen. „Da haben wir es verpasst, Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Wir haben leichte Bälle verloren und super Chancen vergeben“, kritisierte Matschke. Am Mittwoch (19 Uhr) kommt Meister Füchse Berlin in die EWS-Arena.

Aufstellungen

GWD Semisch (1.-48.), Ivanisevic (48.-60.); Welle, Diekmann, Kranzmann, Müller, Franz, Antanavicius 4, Korte 2, Weber 9/1, Vorlicek 2, Heitkamp 4/1, Staar 2, Bergner 4, Schulz 1, Donker, Weck.

FAG Saeveras (1.-27. 51.-60.), Buchele (27.-51.); Neudeck 1, ten Velde 3, Klöve, Goßner 1, Hofele, Hallbäck 5, Persson 2, Schiller 4/4, Jurmala, Sunnefeldt 3, Gislason 2, Newel 3, Hanne, Schmidt 4..

Saison 2026/26

Ergebnisse und Termine
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 15 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)

 