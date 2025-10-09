Frisch Auf Göppingen in Mannheim: Verdienter Punktgewinn nach leidenschaftlichem Derby-Auftritt

Frisch Auf Göppingen hat seine Auswärtsstärke in dieser Saison auch bei den Rhein-Neckar Löwen bestätigt und holt ein 30:30. Die 21-jährigen Elias Newel und Julian Buchele überragen.
In Unterzahl verteidigte Frisch Auf Göppingen in den letzten 39 Sekunden voller Leidenschaft den abschließenden Angriff der Rhein-Neckar Löwen – es blieb beim verdienten 30:30 (15:15) in einem unterhaltsamen, heiß umkämpften und temporeichen baden-württembergischen Derby in der Handball-Bundesliga. „Es fühlt sich sehr gut an. Wir haben uns weiterentwickelt und auch clever gespielt“, sagte Göppingens Elias Newel bei „Dyn“.