17 Siegtorschütze David Schmidt (rechts) beglückwünscht den überragenden Frisch-Auf-Keeper Daniel Rebmann. Foto: Baumann/Julia Rahn

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen gewinnt gegen den VfL Gummersbach nach einem 24:26-Rückstand noch mit 29:28. Matchwinner ist der überragende Frisch-Auf-Keeper Daniel Rebmann.















Alle auf einen. Alle auf Daniel Rebmann. Als die Schlusssirene in der EWS-Arena ertönte, rannten alle Spieler von Frisch Auf Göppingen auf ihren Torwart zu. Rebmann hatte dem Handball-Bundesligisten gegen den starken Aufsteiger VfL Gummersbach den 29:28(15:14)-Heimsieg gerettet. Mit einer Glanzparade zwei Sekunden vor Schluss gegen den frei vor ihm auftauchenden Dominik Mappes. Mit 15 weiteren gehaltenen Bällen vor dieser Szene.

Der 28-Jährige war vor den 3700 Zuschauern der Matchwinner, auch wenn er selbst davon wenig wissen wollte: „Das ist egal. Hauptsache wir haben dieses extrem wichtige Spiel gewonnen. Gummersbach hat überragend gekämpft, aber wir haben dagegengehalten.“

Siegtor in Unterzahl

Beim 24:26 (52. Minute) sah es so aus, als würde Frisch Auf wieder einmal vor allem an seiner zum Teil miserablen Chancenverwertung scheitern. Dennoch kämpfte sich das Team heran, doch beim Stand von 28:28 geriet der Vorjahresfünfte eineinhalb Minuten vor Schluss aufgrund einer Zeitstrafe gegen Kresimir Kozina in Unterzahl.

Die Spannung in der EWS-Arena war nicht zu überbieten. Gummersbach, das in Keeper Fabian Norsten auch einen starken Rückhalt hatte, verlor den Ball, Linkshänder David Schmidt traf für Frisch Auf 21 Sekunden vor Schluss mit seinem vierten Tor zum 29:28. Danach folgte in diesem Handballkrimi die entscheidende Parade von Rebmann.

„Das war ein harter Fight, Rebi hat fantastisch gehalten, er hält uns die zwei Punkte fest“, sagte Göppingens Trainer Hartmut Mayerhoffer, der seine komplette Mannschaft für ihren kühlen Kopf lobte: „Wie schon in Wetzlar und gegen Lemgo haben wir in der Crunch Time die entscheidenden Akzente gesetzt. Das bringt uns als Mannschaft weiter.“

VfL-Coach Gudjon Valur Sigurdsson hatte im Rückraum auf die beiden Linkshänder Tom Jansen und Nemanja Zelenovic verzichten müssen und verteilte trotz der Niederlage ein Kompliment an sein junges Team, das durchaus einen Punkt verdient gehabt hätte: „Ich bin extrem stolz, wie meine Mannschaft hier gekämpft hat. Am Ende vergeben wir drei klare Chancen und belohnen uns dadurch nicht.“

Frisch Auf reiste nach der Partie sofort Richtung Lemgo. Dort steht an diesem Dienstag (18.45 Uhr/livestream SprungwurfTV) das European-League-Rückspiel an. „Wir fahren dort hin, um zu gewinnen, nicht um das Hinspiel-Ergebnis zu verwalten“, sagte Mayerhoffer. Sein Team hatte in Göppingen mit 28:24 gewonnen.

Torschützen

Frisch Auf Göppingen Schiller 7/1, Kneule 4, Kozina 4, Schmidt 4, Ellebaek 3, Goller 3, Blagotinsek 1, Duarte 1, Lindenchrone 1, Sarac 1.

VfL Gummersbach Blohme 5, Mappes 5/1, Stüber 4, Köster 3, Vidarsson 3, Häseler 2, Schluroff 2, Styrmisson 2, Schroven 1, Zeman 1.