Frisch Auf Göppingen gegen TSV Hannover-Burgdorf: Renars Uscins – der Mann mit dem Handball-IQ entwickelt sich weiter

1 Der gebürtige Lette Renars Uscins wirft in der Handball-Bundesliga seine Tore für die TSV Hannover-Burgdorf – zuletzt gegen die Füchse traf er elfmal. Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Roeczey

Zahlreiche deutsche Nationalspieler stehen bei der TSV Hannover-Burgdorf unter Vertrag. Der Star ist Renars Uscins, die Entdeckung der Olympischen Spiele. An diesem Freitag gastiert er mit den Recken bei Frisch Auf Göppingen.











In Hannover haben sie auf den Handball-Hype um die vielen deutschen Nationalspieler reagiert. Nach den Spielen der Recken sieht es auf dem Parkett der ZAG-Arena aus wie vor der Gepäckkontrolle am Flughafen. Mit Flatterbändern wird versucht, den Ansturm der Autogramm- und Selfie-Jäger in geordnete Bahnen zu lenken. Im Mittelpunkt steht dabei in besonderem Maße stets ein Mann: Renars Uscins.