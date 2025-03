Frisch Auf Göppingen gegen SG Flensburg-Handewitt: Enttäuschung trotz Punktgewinn im Handballkrimi

Franko Lastro vergibt 20 Sekunden vor Schluss in Überzahl frei stehend die Chance auf eine Zwei-Tore-Führung, am Ende reicht es für Frisch Auf Göppingen gegen die SG Flensburg-Handewitt nur zu einem 27:27.

Ein 27:27 (14:14) gegen die Spitzenmannschaft SG Flensburg-Handewitt hätte im Lager des Tabellen-14. Frisch Auf Göppingen vor dieser Handball-Bundesligapartie jeder unterschrieben. Doch direkt nach den heiß umkämpften, enorm spannenden 60 Minuten vor den 5200 Zuschauern in der EWS-Arena zogen die Spieler der Grün-Weißen ein langes Gesicht.

Lastro zeigt Nerven

Der Grund: Beim Stand von 27:26 hatte Frisch Auf nach einer Auszeit 40 Sekunden vor Schluss in Überzahl den Ball. 20 Sekunden vor dem Ende scheiterte der österreichische Rechtsaußen Franko Lastro jedoch freistehend an SG-Keeper Kevin Möller. Sofort zückte Flensburgs neuer Coach Ales Pajovic (gleichzeitig auch Österreichs Nationalcoach) die Grüne Karte.

Nach der Auszeit machte es seine Mannschaft dann besser als Frisch Auf zuvor. Rückraumspieler Niklas Kirkelokke setzte sich aus dem Rückraum clever durch und traf vier Sekunden vor dem Ende zum 27:27. Frisch-Auf-Coach sah trotz des verpassten Siegs den positiven Aspekt: „Wenigstens stehen wir nach diesem großen Kampf nicht wie nach dem Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen mit leeren Händen da. Darauf lässt sich aufbauen. Der Weg zeigt bei uns deutlich nach oben. Die Geduld wird sich auszahlen.“

Abstand auf HC Erlangen vergrößert

Durch den Punktgewinn vergrößerte Frisch Auf den Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf sieben Pluspunkte. Matschkes Kollege Pajovic verlor mit seinem Team zwar einen Zähler im Kampf ums europäische Geschäft, konnte mit dem Punkt aber leben: „Das ist ein gerechtes Ergebnis. Bei 15 technischen Fehlern von meiner Mannschaft muss ich mit dem Unentschieden zufrieden sein.“

Bester Frisch-Auf-Werfer war Spielmacher Ludvig Hallbäck mit sieben Treffern vor Linkshänder David Schmidt (4). Für die Flensburger traf der überragende Linksaußen Emil Jakobsen (7/1) am besten.

Nach der Länderspielpause geht es für die Göppinger am 23. März (16.30 Uhr) bei Matschkes Ex-Club HSG Wetzlar weiter. Nach 0:20 Auswärtspunkten soll dann der erste Sieg in dieser Saison in einer fremden Halle her.

Torschützen

FAG Hallbäck 7, Schmidt 4, Sarac 3, Schiller 3/3, Gislason 2, Lastro 2, ten Velde 2, Jurmala 1, Klöve 1, Persson 1, Ravensbergen 1.

SG Jakobsen 7/1, Golla 4, Hansen 4, Kirkelökke 4, Larsen 4, L. K. Möller 2, Gottfridsson 1, Jörgensen 1.

Rückrunde

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 30:23, Frisch Auf – ThSV Eisenach 31:27, Frisch Auf – SC Magdeburg 25:28, Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf 29:28, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt 27:27, HSG Wetzlar – Frisch Auf (23. März,16.30 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (28. März, 20 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (6. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – THW Kiel (19. April/Karsamstag, 19 Uhr), HSV Hamburg – Frisch Auf (27. April, 16.30 Uhr), Frisch Auf – HC Erlangen (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM Bietigheim – Frisch Auf (16. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – Füchse Berlin (19. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (28. Mai, 19 Uhr), 1. VfL Potsdam – Frisch Auf (31. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – TVB Stuttgart (5. Juni, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)