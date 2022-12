15 Trainer Markus Baur erlebte bei seinem Trainerdebüt für Frisch Auf eine Achterbahnfahrt. Foto: Baumann/Julia Rahn

9:16 bei Halbzeit hinten, dann 26:24 vorne – und nach 60 Minuten endet das äußerst turbulente Handballspiel zwischen Frisch Auf Göppingen und dem HSV Hamburg 26:26. Wie ordnet es der neue Trainer Markus Baur ein?















Link kopiert

Markus Baur umarmte nach dem Schlusspfiff seinen HSV-Trainer-Kollegen und Weltmeister-Kumpel Torsten Jansen freundschaftlich. Schiedlich-friedlich 26:26 endete die Partie, die als ein verrücktes Handballspiel in die Geschichte eingeht – vor allem in die Geschichte von Markus Baur. Denn sein Trainer-Einstand bei Frisch Auf Göppingen hätte turbulenter nicht sein können. „Ich war vier Jahre weg, und dann erlebe ich gleich so ein geiles Spiel, ein phänomenales Auf und Ab, in dem am Ende die ganze Halle steht“, sagte der neue Coach, der vor allem den international erfahrenen Routiniers Marin Sego, Gilberto Duarte und Blaz Blagotinsek sowie auch Spielmacher Jaka Malus mehr Spielanteile gab als sein Vorgänger.

Vor der Pause konnte Göppingen seine Verunsicherung nicht ablegen. Ballverluste und Fehlwürfe sorgten für einen 9:16-Rückstand. Wie verwandelt kam der Tabellendrittletzte aus der Kabine. Plötzlich stand die Abwehr sicher, der eingewechselte kroatische Nationalkeeper Sego (zehn Paraden) hielt überragend, und vorne ging’s mit mit dem ebenfalls eingewechselten Jaka Malus als Spielmacher voller Überzeugung zum Tor. Beim 20:20 (45.) war der Ausgleich geschafft, beim 26:24 (57.) sah es sogar nach einem Traum-Einstand für Baur aus.

Die 3000 Zuschauer in der EWS-Arena tobten vor Begeisterung, doch Frisch Auf brachte den Vorsprung nicht über die Zeit. Ein Stürmerfoul von Kresimir Kozina, ein Ballverlust und Malus und ein Fehlwurf von David Schmidt brachten sogar den HSV noch einmal in Ballbesitz, doch es blieb beim Unentschieden. „Wir leben wieder“, stellte Kreisläufer Kresimir Kozina fest, in dessen Team Kevin Gulliksen (8/5) die meisten Tore erzielte.

Blieb die Frage, was Baur in der Halbzeit erzählt hatte? „Es war extrem kurz und leise, ich habe gesagt, wir müssen alle fünf Minuten ein Tor aufholen.“ Der Plan ging auf. Auch wenn am Ende sogar mehr drin war.

Torschützen

Frisch Auf Gulliksen 8/5, Blagotinsek 4, Ellebaek 4, Hermann 3, Schmidt 3, Kozina 2, Duarte 1, Sarac 1.

HSV Hamburg Mortensen 7/2, Andersen 4, Axmann 3, Baijens 3, Weller 3, Lassen 2, Theilinger 2, Walullin 2.

Frisch-Auf-Restprogramm 2022

Bundesliga

Rhein-Neckar Löwen – Frisch Auf (11. Dezember, 16.05 Uhr), Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf (18. Dezember, 14 Uhr), SC Magdeburg – Frisch Auf (26. Dezember, 14 Uhr).

European League

Frisch Auf – Kadetten Schaffhausen (6. Dezember, 20.45 Uhr), Kadetten Schaffhausen – Frisch Auf (13. Dezember, 18.45 Uhr). (jüf)