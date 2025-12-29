Frisch Auf Göppingen behält seinen Kurs bei, auf junge Spieler zu setzen: Als Nachfolger von David Schmidt (32) kommt nach Informationen unserer Redaktion im Sommer Max Beneke (22).
Es ist keine neue Erkenntnis, dass Frisch Auf Göppingen unter Teammanager Ben Matschke verstärkt auf junge Spieler mit Perspektive setzt. Da passt dieses Wechselspiel im Kader des Handball-Bundesligisten für die kommende Saison perfekt ins Konzept. Der 32-jährige Ex-Nationalspieler David Schmidt bekommt bei den Grün-Weißen keinen neuen Vertrag, sein Nachfolger auf der Position im rechten Rückraum ist zehn Jahre jünger und heißt nach Informationen unserer Redaktion Max Beneke. Schmidt zieht es im Sommer zum griechischen Spitzenclub Olympiakos Piräus. Der Abgang ist bisher genauso wenig offiziell bestätigt wie der Zugang von Beneke.