Friolzheim: Der Amtsinhaber Seiß muss bei der Wiederwahl Federn lassen

Der Bürgermeister von Friolzheim, Michael Seiß, erhält 60,2 Prozent der Stimmen, die Gegenkandidatin Sitran Sidar Senol 36,5 Prozent.
Die Auszählung der Stimmen für die Bürgermeisterwahl zieht sich hin am Sonntagabend, müssen die Wahlhelferinnen und -helfer doch zuerst die Wahlergebnisse der Landtagswahl ermitteln. Als schließlich Hauptamtsleiter Eberhard Enz, der Leiter des Wahlausschusses für die Bürgermeisterwahl, sowie der erste stellvertretende Bürgermeister Michael Welsch im Wahlbezirk II im Rathaus die Wahlurne ausleeren und die gelben Stimmzettel auf die Tische flattern, herrscht gespannte Stille.