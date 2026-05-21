Annette Frier und Christoph Maria Herbst kehren ins Familienchaos zurück - und das gleich doppelt. Das ZDF zeigt am 21. Mai zwei neue "Merz gegen Merz"-Filme auf einmal: "Geständnisse" läuft im linearen Programm, "Entscheidungen" ist parallel im Stream verfügbar.

Annette Frier (52) und Christoph Maria Herbst (60) als Anne und Erik Merz kehren am 21. Mai ins ZDF zurück - und das gleich im Doppelpack. Um 20:15 Uhr läuft der dritte Film der Familienkomödienreihe, "Merz gegen Merz - Geständnisse", im linearen Fernsehen. Wer nicht bis zur TV-Premiere warten will, kann den vierten Teil, "Merz gegen Merz - Entscheidungen", bereits am selben Tag seit 10 Uhr im ZDF-Stream sehen.

Ehrenpreis, Chaos und eine Demenz als tickende Zeitbombe In "Geständnisse" soll Erik Merz einen großen Ehrenpreis erhalten - was sich zum kontrollierten Desaster entwickelt. Erik schleppt die ganze Familie zur Gala und versucht dabei, einen wichtigen Karrierekontakt zu beeindrucken. Dass das vermutlich nicht gut ausgeht, ahnt man nach den Vorgängerfilmen.

Seine Ex-Frau Anne kämpft derweil damit, dass ihr Partner Jonas (Nikolaus Benda) ihre Sorgen rund um das gemeinsame Event-Management und die Beziehung schlicht nicht ernst nimmt. Auch Sohn Leon (Philip Noah Schwarz) und seine Frau Soraya (Süheyla Ünlü) stecken in einer Ehekrise: Soraya macht Karriere, Leon fühlt sich abgehängt. Und dann ist da noch Annes Vater Ludwig (Michael Wittenborn), dessen Demenz immer unberechenbarer wird - während seine Frau Maria (Claudia Rieschel) sich emotional längst von ihm distanziert hat.

Verlobung, Roadtrip und letzte Reisen

Im direkt anschließenden Streamingfilm "Entscheidungen" dreht sich das Familienkarussell des beliebten Scheidungspaares noch schneller. Annes Mutter plant plötzlich ihre Verlobung mit einer Frau - was eine Kettenreaktion auslöst: Noch-Ehemann Ludwig haut ab, und Anne und Erik fallen prompt in alte Muster zurück.

Als klar wird, dass Ludwig sich einsam fühlt und seine letzte Reise antreten möchte, macht sich die gesamte Familie Merz auf einen gemeinsamen Roadtrip - vorbei an Käsebuffets, Schokobrunnen und unausgesprochenen Gefühlen.

Vom Serienformat zum Spielfilm-Phänomen

Die Drehbücher zu "Geständnisse" und "Entscheidungen" schrieb Grimme-Preisträger Ralf Husmann ("Stromberg") diesmal zusammen mit Annekathrin Lang, Regie führte erneut Grimme-Preisträger Felix Stienz ("Frau Jordan stellt gleich").

Was 2019 als Comedy-Serie über ein Paar begann, das sich trennt, aber irgendwie nicht voneinander loskommt, hat sich zu einem erfolgreichen Filmreihenformat entwickelt. Nach drei Staffeln und einem vermeintlichen Ende im Dezember 2021 meldete sich das ZDF im März 2023 mit einem Comeback-Film zurück: "Merz gegen Merz - Hochzeiten" lief im September 2023, "Geheimnisse" folgte im August 2024.