Annette Frier und Christoph Maria Herbst kehren ins Familienchaos zurück - und das gleich doppelt. Das ZDF zeigt am 21. Mai zwei neue "Merz gegen Merz"-Filme auf einmal: "Geständnisse" läuft im linearen Programm, "Entscheidungen" ist parallel im Stream verfügbar.
Annette Frier (52) und Christoph Maria Herbst (60) als Anne und Erik Merz kehren am 21. Mai ins ZDF zurück - und das gleich im Doppelpack. Um 20:15 Uhr läuft der dritte Film der Familienkomödienreihe, "Merz gegen Merz - Geständnisse", im linearen Fernsehen. Wer nicht bis zur TV-Premiere warten will, kann den vierten Teil, "Merz gegen Merz - Entscheidungen", bereits am selben Tag seit 10 Uhr im ZDF-Stream sehen.