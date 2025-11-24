Annette Frier spielt in ihrer neuen Serie "Frier und Fünfzig" schonungslos ehrlich sich selbst - und zwar in der Menopause. "Beim Thema 'Frier und Wechseljahre' kenne ich mich so gut aus wie niemand sonst", betont die Schauspielerin im Interview.
Am Montagabend startet Annette Frier (51) mit einer ungewöhnlichen Serie in Sat.1: In "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" verkörpert sie Annette Frier - eine nicht mehr ganz so gefragte Schauspielerin in den Wechseljahren. Als wäre dieses Hormonchaos nicht schon genug, betrügt sie ihr Ehemann und ihre Tochter ist schwanger. Neben ihrer Schwester Caroline Frier (42) hat Frier weitere prominente Gäste wie Barbara Schöneberger, Anna Schudt oder Cordula Stratmann an Bord, natürlich allesamt als sie selbst. Auch Henning Baum taucht auf - als ihr "Guilty Pleasure", wie sie im Interview mit spot on news schmunzelnd erklärt. Die achtteilige Comedy läuft ab 24. November montags um 22:15 Uhr (auch auf Joyn).