Annette Frier ist Annette Frier - und verzweifelt fast dabei. In ihrer neuen Comedyserie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" thematisiert die Schauspielerin die Wechseljahre, das Älterwerden und generell das Leben als Frau über 50. Im November geht es bereits los.
Die Streamingplattform Joyn bringt ab Montag, dem 10. November, eine neue Comedyserie an den Start. In "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" übernimmt Annette Frier (51) die Hauptrolle und spielt sich dabei sogar selbst. Ab dem 24. November zeigt dann auch der Sender Sat.1 die Serie ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen im linearen Fernsehen.