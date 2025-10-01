Annette Frier ist Annette Frier - und verzweifelt fast dabei. In ihrer neuen Comedyserie "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" thematisiert die Schauspielerin die Wechseljahre, das Älterwerden und generell das Leben als Frau über 50. Im November geht es bereits los.

Die Streamingplattform Joyn bringt ab Montag, dem 10. November, eine neue Comedyserie an den Start. In "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" übernimmt Annette Frier (51) die Hauptrolle und spielt sich dabei sogar selbst. Ab dem 24. November zeigt dann auch der Sender Sat.1 die Serie ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen im linearen Fernsehen.

In "Frier und Fünfzig" wird Annette Frier 50 Jahre alt und befindet sich bereits mitten in ihren Wechseljahren. Ihr Mann Sascha, gespielt von Alexander Khuon (46), verlässt sie für eine Jüngere. Ihre 20-jährige Tochter Jola, verkörpert von Maria Matschke Engel (24), steht kurz davor, sie zur Großmutter zu machen.

Kampf gegen Klischees

Und neben allen privaten Querelen läuft es auch beruflich alles andere als rund. Als ihre Agentin Julia "Tanni" Tannhäuser (Jasmin Shakeri, 46) ihr vorschlägt, in einer ZDF-Komödie die Mutter ihrer eigenen Schwester Caro zu spielen, reicht es Annette endgültig. Die echte Schwester Caroline Frier (42) übernimmt natürlich auch in der Serie diese Rolle. Annette beschließt daraufhin, eine Serie über Frauen in den Wechseljahren zu produzieren und zu verkaufen. Die Branche reagiert jedoch äußerst skeptisch und ablehnend.

"Die meisten haben das Gefühl, dass die Wechseljahre - bzw. 'die größte Scheiße seit Schwarzbrot', wie wir sie nennen - nichts sind, worüber man öffentlich reden sollte. Oder lachen. Oder weinen", wird Annette Frier in einer Mitteilung des Senders zitiert. Mit ihrer Serie will sie genau das ändern.