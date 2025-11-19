Frier mich zu Tode!: Til Schweiger feiert Zitter-Comeback bei Filmpremiere in London

Til Schweiger hat in London sein Comeback auf dem roten Teppich gegeben. Aufgrund eines Missgeschicks wurde die Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" aber zur Zitterpartie.
Schauspieler Til Schweiger (61) hat bei seinem ersten Red-Carpet-Auftritt nach seiner Auszeit offenbar aufgrund eines Missgeschicks gehörig zittern müssen. Zur Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" in London erschien der Star ohne Jacke und hatte sich nur mit einem dunklen Pulli und einem schwarzen Schal gegen das Frostwetter gefeit. "Ich frier' mich zu Tode!", haderte Schweiger laut RTL vor den versammelten Journalisten.