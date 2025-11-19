Frier mich zu Tode!: Til Schweiger feiert Zitter-Comeback bei Filmpremiere in London

Til Schweiger hat in London sein Comeback auf dem roten Teppich gegeben. Aufgrund eines Missgeschicks wurde die Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" aber zur Zitterpartie.

Schauspieler Til Schweiger (61) hat bei seinem ersten Red-Carpet-Auftritt nach seiner Auszeit offenbar aufgrund eines Missgeschicks gehörig zittern müssen. Zur Premiere seines neuen Films "Desperate Journey" in London erschien der Star ohne Jacke und hatte sich nur mit einem dunklen Pulli und einem schwarzen Schal gegen das Frostwetter gefeit. "Ich frier' mich zu Tode!", haderte Schweiger laut RTL vor den versammelten Journalisten.

Freiwillig stellte er sich demnach aber nicht im luftigen Look dem Londoner Schmuddelwetter. Er habe seine "Jacke im Flieger vergessen", erklärte er den folgenschweren Moment kurz nach der Anreise. Für die Fotografen vor Ort versuchte er aber dennoch so gut es ging, gute Miene zum kaltem Spiel zu machen. Und auch einige private Erinnerungsfotos knipste Schweiger im Beisein seiner "Desperate Journey"-Kollegen auf dem roten Teppich.

Darum geht es in "Desperate Journey"

Das Kriegsdama der englischen Regisseurin Annabel Jankel (70) basiert auf einer wahren Geschichte und spielt in den 40er Jahren. Es handelt von einem jungen Mann namens Freddie Knoller (Lucas Lynggaard Tønnesen), der vor den Nazis aus Wien flieht und im burlesken Paris Unterschlupf findet. Zu den weiteren Darstellerinnen und Darsteller der internationalen Produktion zählen unter anderem Clara Rugaard, Fernando Guallar und Sienna Guillory. Schweiger spielt laut Branchenseite "IMDb" einen Offizier namens Kurt. Einen offiziellen deutschen Starttermin hat "Desperate Journey" noch nicht.

Ebenfalls laut RTL enthüllte Schweiger in London, dass er derzeit keine anstehenden Projekte in Deutschland hat. Vor einigen Tagen wurde aber vermeldet, dass er bereits eine weitere Rolle in einer geplanten Hollywood-Produktion ergattern konnte. "The Hollywood Reporter" berichtete vergangene Woche, Schweiger werde in dem Underground-Thriller "Contra" einen rätselhaften Schach-Mentor spielen. Die Regie übernimmt demnach Artisha Mann-Cooper, die mit diesem Projekt ihr Spielfilm-Debüt als Regisseurin gibt.