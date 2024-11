Friendsgiving statt Thanksgiving: Darum feiern wir Freundschaften

1 Friendsgiving hat sich in den USA als Gegenbewegung zum traditionellen Thanksgiving etabliert. Foto: istock/Jose carlos Cerdeno / iStock via Getty Images

Thanksgiving neu gedacht: Friendsgiving zelebriert die Menschen, die wir uns selbst aussuchen - unsere Freunde. Warum immer mehr Menschen mit dem Trend aus den USA Freundschaften feiern und wie man das perfekte Friendsgiving plant...











Die Feiertage zum Jahresende stehen oft in enger Verbindung mit Familie und Traditionen, aber in den letzten Jahren hat sich (vor allem in den USA) ein neues Konzept etabliert: Friendsgiving. Als Pendant zum klassischen Thanksgiving werden dabei Freundschaften ins Zentrum der Feierlichkeiten gerückt. Was steckt hinter diesem Trend, den auch immer mehr Menschen hierzulande in ihr Leben integrieren?