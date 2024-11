Thanksgiving ist, vor allem in den USA, ein ganz besonderes Fest – auch in der Welt von „Friends“. Ob chaotische Dinnerpartys, schräge Rückblicke oder herzerwärmende Momente: Die Thanksgiving-Folgen gehören zu den Highlights der Serie und sind bei Fans bis heute Kult.

Jede Episode bietet eine Mischung aus Humor, Drama und Freundschaft, die perfekt den Geist von Friends einfängt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf alle Thanksgiving-Folgen, die uns jedes Jahr aufs Neue zum Lachen bringen und uns Mitfühlen lassen mit den sechs New Yorker Freunden.

Hier können Sie Friends streamen:

Alle Thanksgiving-Folgen von Friends im schnellen Überblick:

Staffel 1, Episode 9: Aufgeblasen! (OT: The One Where Underdog Gets Away)

Staffel 2, Episode 8: Die Liste des Grauens (OT: The One With the List)

Staffel 3, Episode 9: Die mit dem Ball spielen (OT: The One With the Football)

Staffel 4, Episode 8: Chandler in der Kiste (OT: The One With Chandler in a Box)

Staffel 5, Episode 8: Fatales Geständnis (OT: The One With All the Thanksgiving)

Staffel 6, Episode 9: Jugendsünden (OT: The One Where Ross Got High)

Staffel 7, Episode 8: Die Hunde-Allergie (OT: The One Where Chandler Doesn’t Like Dogs)

Staffel 8, Episode 9: Der Hass-Club (OT: The One With the Rumor)

Staffel 9, Episode 8: Die schreckliche Schwester (OT: The One with Rachel’s Other Sister)

Staffel 10, Episode 8: Tag der Dankbarkeit (OT: The One With the Late Thanksgiving)

Darum geht es in den Thanksgiving-Episoden von Friends

Staffel 1, Episode 9: Aufgeblasen! (OT: The One Where Underdog Gets Away)

Die Freunde planen, Thanksgiving gemeinsam zu verbringen, da keiner von ihnen bei seiner Familie sein kann. Monica möchte ein perfektes Dinner kochen, doch ein riesiger Ballon aus der Macy's Thanksgiving Parade reißt sich los und alle eilen nach draußen, um ihn zu sehen. Dabei schließen sie sich aus Monicas Wohnung aus, und das Essen verbrennt. Die Gruppe endet mit Käse-Sandwiches und erkennt, dass Thanksgiving nicht nur ums Essen geht, sondern um das Zusammensein.

Staffel 2, Episode 8: Die Liste des Grauens (OT: The One With the List)

Diese Episode spielt zwar an Thanksgiving, das Fest selbst steht aber nicht im Mittelpunkt. Ross ist hin- und hergerissen zwischen Rachel und Julie und macht mit Chandler und Joey eine Liste mit Rachels Vor- und Nachteilen, um sich zu entscheiden. Als Rachel davon erfährt, ist sie wütend, besonders wegen eines Kommentars über ihre „fetten Knöchel“. Währenddessen versucht Monica, ein Thanksgiving-Dessert aus „Mockolade“ zu kreieren, was in einer klebrigen Katastrophe endet.

Staffel 3, Episode 9: Die mit dem Ball spielen (OT: The One With the Football)

Ross und Monica erinnern sich an die Footballspiele ihrer Kindheit, die zu Thanksgiving einfach dazugehörten, und fordern die Gruppe zu einem Spiel heraus. Während Ross und Monica in einen verbissenen Wettkampf geraten, flirtet Joey mit einer holländischen Frau, und Rachel kämpft darum, endlich als fähige Spielerin wahrgenommen zu werden. Die Episode endet mit Ross und Monica, die immer noch um den Ball ringen, während die anderen längst zum Essen gegangen sind.

Staffel 4, Episode 8: Chandler in der Kiste (OT: The One With Chandler in a Box)

Joey ist sauer auf Chandler, weil dieser Joeys Freundin Kathy geküsst hat. Um Joey zu zeigen, wie leid es ihm tut, verbringt Chandler Thanksgiving in einer Holzkiste. Währenddessen bekommt Monica etwas ins Auge und wird vom Sohn ihres Ex-Freunds Richard behandelt, was zu Verwirrung führt. Am Ende wird Joey von Chandlers Entschuldigung überzeugt und die Freundschaft der beiden gerettet.

Staffel 5, Episode 8: Fatales Geständnis (OT: The One With All the Thanksgiving)

Diese Episode ist wahrscheinlich die bekannteste und beliebteste Friends-Thanksgiving-Episode von allen. Die Folge führt zunächst zu einer Reihe von Rückblicken auf die schlimmsten Thanksgiving-Erinnerungen der Gruppe. Chandler erinnert sich an die Scheidung seiner Eltern; Joey daran, wie er mal mit dem Kopf in einem Truthahn feststeckte und Monica daran, dass Chandler sie mal als „fett“ bezeichnete. Monica erinnert sich daran, wie sie versehentlich Chandlers kleinen Zehn abschnitt. Um ihre Reue zu zeigen, setzt sie sich später selbst einen Truthahn auf den Kopf, was Chandler dazu bringt, sich zu einer überraschenden Liebeserklärung hinreißen zu lassen.

Staffel 6, Episode 9: Jugendsünden (OT: The One Where Ross Got High)

Ross und Monica haben ihre Eltern zu Thanksgiving eingeladen, und dabei kommen lang gehütete Geheimnisse ans Licht: Ross gesteht, dass er seine Eltern glauben ließ, Chandler hätte in ihrem Haus Gras geraucht. Das führte dazu, dass die Gellers Chandler nicht leiden können und Monica nun Angst hatten, ihnen von ihrer Beziehung zu erzählen. Rachel versucht sich hingegen am Backen, verwechselt dabei jedoch Rezepte und serviert ein Dessert aus Biskuit, Marmelade und Hackfleisch – sehr zum Entsetzen der anderen.

Staffel 7, Episode 8: Die Hunde-Allergie (OT: The One Where Chandler Doesn’t Like Dogs)

Rachel lädt ihren attraktiven Assistenten Tag zum Thanksgiving-Dinner ein und überlegt, sich an ihn ranzumachen, nachdem sie erfährt, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat. Währenddessen fordert Chandler die Gruppe heraus, innerhalb von sechs Minuten alle 50 US-Bundesstaaten aufzuzählen, was Ross in eine selbst auferlegte Tortur stürzt, als ihm einer fehlt. Der Abend nimmt eine überraschende Wendung, als die Freunde herausfinden, dass Phoebe heimlich einen Hund in Monica und Chandlers Wohnung versteckt hat, was Chandler dazu zwingt, sein lang gehütetes Geheimnis zu gestehen: Er hasst Hunde.

Staffel 8, Episode 9: Der Hass-Club (OT: The One With the Rumor)

Monica lädt Ross' alten Schulfreund Will (gespielt von Brad Pitt) zum Thanksgiving-Dinner ein, ohne zu wissen, dass dieser Rachel hasst. Während alle von Wills attraktivem Aussehen schwärmen, wird schnell klar, dass Will seine Abneigung gegen Rachel nicht verbergen kann. Es kommt ans Licht, dass er und Ross in der Highschool einen "Ich hasse Rachel Green"-Club gegründet und ein Gerücht verbreitet haben, Rachel habe männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Außerdem ist Joey enttäuscht, dass Monica keinen ganzen Truthahn zubereiten will und versucht daraufhin, einen allein zu essen.

Staffel 9, Episode 8: Die schreckliche Schwester (OT: The One with Rachel’s Other Sister)

Rachels ältere Schwester Amy (gespielt von Christina Applegate) taucht unangemeldet zu Monicas Thanksgiving-Dinner auf, nachdem ihre eigenen Pläne gescheitert sind. Ohne Taktgefühl beleidigt sie dabei fast jeden am Tisch. Als Rachel und Ross erwähnen, dass sie Emma im Falle ihres Todes nicht Amy anvertrauen würden, sorgt das für einen Streit. Währenddessen merkt Joey, dass er eigentlich bei der „Macy's Thanksgiving Parade“ mit der Besetzung von „Days of Our Lives“ auftreten sollte, und versucht mit Phoebes Hilfe eine Ausrede zu erfinden. Chandler überzeugt Monica, ihr edles Hochzeitsgeschirr zu benutzen, doch Monica geht übertrieben sorgsam damit um.

Staffel 10, Episode 8: Tag der Dankbarkeit (OT: The One With the Late Thanksgiving)

Monica und Chandler versuchen, sich aus der Gastgeberrolle für Thanksgiving herauszuwinden, da sie bereits mit ihrem Adoptionsprozess genug Stress haben. Doch Phoebe überredet Monica geschickt dazu, das Festmahl vom letzten Jahr zu übertreffen. Als der Tag schließlich kommt, entscheiden sich die Männer spontan, zu einem Hockeyspiel zu gehen, während Rachel und Phoebe Emma bei einem Schönheitswettbewerb anmelden. Dadurch kommen alle zu spät zum Essen, was Monica und Chandler zur Weißglut treibt. Sie versuchen, ihre Freunde für ihre Verspätung zu bestrafen, doch am Ende wird die Stimmung durch eine freudige Nachricht gerettet: Monica und Chandler erfahren, dass sie ein Baby adoptieren werden.

Thanksgiving bei Friends – ein unverzichtbarer Serien-Klassiker

Die Thanksgiving-Episoden von Friends haben Kultstatus erreicht und sind ein Paradebeispiel dafür, wie die Serie Humor, Emotionen und Freundschaft perfekt miteinander verbindet. Jede Folge bringt ihre ganz eigene Mischung aus chaotischen Dinnerpartys, unvergesslichen Rückblicken und überraschenden Enthüllungen mit sich. Egal, ob man zum ersten Mal reinschaut oder die Serie schon auswendig kennt – diese Episoden sorgen garantiert für Lacher und sind eine wunderbare Einstimmung auf die Feiertage. Ein Muss für Fans und solche, die es noch werden wollen!