Friends-Star verstarb 2023: Arzt von Matthew Perry zu 30 Monaten Haft verurteilt

Mehr als zwei Jahre nach dem tragischen Tod von "Friends"-Star Matthew Perry ist ein weiteres Urteil gefallen. Der Arzt, der dem Schauspieler Ketamin besorgt hatte, muss nun ins Gefängnis.
Der Tod von Matthew Perry (1969-2023) zieht weitere juristische Konsequenzen nach sich. Ein Arzt, der dem beliebten "Friends"-Star das Narkosemittel Ketamin beschafft hatte, wurde nun zu einer Haftstrafe verurteilt. Salvador Plasencia muss für 30 Monate hinter Gitter, wie die US-Staatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kalifornien am Mittwoch, dem 3. Dezember, laut "People" mitteilte. Der 42-Jährige aus Santa Monica hatte sich zuvor in vier Anklagepunkten wegen der Verteilung von Ketamin schuldig bekannt.