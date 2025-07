Friends-Star covert Daisies: Fans begeistert: Courteney Cox trommelt Song von Justin Bieber

Courteney Cox (61) hat ihre Fans mit einem Schlagzeug-Cover von Justin Biebers (31) Song "Daisies" begeistert. Der "Friends"-Star teilte auf Social Media einen Clip von sich hinter dem Drumset, sichtlich fokussiert und mit Kopfhörern auf den Ohren. "Liebe diesen Song, JB", schrieb sie an den Musiker gerichtet zum Clip. "Ich habe nicht alle Beats getroffen, aber es hat Spaß gemacht, es zu lernen", ergänzte sie zudem unter dem Video, das offenbar in ihrem Haus entstand.

Justin Bieber freute sich offenbar über das Cover: Der Sänger teilte das Kurzvideo in seiner Instagram-Story. Und auch ihre Fans lobten sie. "Ein Talent, von dem wir alle nichts wussten, aber froh sind, es jetzt zu kennen", ist etwa unter dem TikTok-Clip zu lesen. "Dass Courtney Cox Schlagzeug spielt, stand nicht auf meiner Bingo-Karte für 2025, aber mir gefällt es!!", zeigte sich eine andere Person überrascht. Andere wiederum wünschten sich, dass sie mit David Schwimmers (58) "Friends"-Figur Ross Geller eine Band gründet. "Du und Ross mit seinem Keyboard werdet ein unglaubliches Duo sein", war sich ein User sicher.

Courteney Cox spielte schon mit Elton John

Ihre Schlagzeugkünste führte Cox auf Social Media erstmals im Februar in einem Clip vor. Im April trommelte sie dann AC/DCs "Back in Black" nach. Zuvor hatte sie immer wieder Clips von sich am Klavier geteilt. 2021 ging ein Video viral, in dem sie den "Friends"-Titelsong "I'll Be There for You" spielte.

Und auch mit echten Musikstars performte sie bereits. "Ich habe während des Lockdowns das Klavierspielen gelernt, aber dann hat Ed Sheeran Elton John zu einem Abendessen bei mir zu Hause eingeladen und vorgeschlagen, dass wir alle zusammen auftreten", erzählte sie 2022 in der "The Graham Norton Show". Es sei "der beängstigendste und nervenaufreibendste Moment" ihres Lebens gewesen, erklärte Cox.