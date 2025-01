Vogelgrippe-Fall am Bodensee - Infizierte Möwe

Bei einer sterbenden Mantelmöwe am Bodensee ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Das Tier sei am 21. Dezember in Friedrichshafen entdeckt worden, teilte das Landratsamt Bodenseekreis mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe die Möwe daraufhin vorsorglich auf den H5N1-Erreger getestet. Eine erhöhte Vorsicht bei Geflügelhaltungen sei geboten.