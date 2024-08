Friedrichshafen: Pilot von Reiseflugzeug sichtet Drohne – Polizei ermittelt

1 Gegen den unbekannten Drohnenpiloten werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Im Steigflug bemerkt der Pilot einer Passagiermaschine ein kleines Fluggerät in der Nähe. Nun ermittelt die Polizei in Friedrichshafen.











Eine fliegende Drohne vor dem Flughafen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) soll eine Passagiermaschine im Steigflug gefährdet haben. Gegen den unbekannten Drohnenpiloten werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt, teilte die Polizei mit. Der Pilot des Flugzeugs mit 48 Reisenden an Bord habe am Sonntag in rund 650 Metern Höhe eine Drohne auf der linken Seite bemerkt und sie an den Tower gemeldet. Laut einem Polizeisprecher setzte er dennoch den Flug in Richtung Frankreich fort.