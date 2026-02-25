Friedrichshafen: Paul Lachenmeir – einer der letzten Berufsfischer vom Bodensee

Paul Lachenmeir kam aus Oberbayern an den Bodensee, um als Fischer zu arbeiten – und hat bis heute ganz eigene Vorstellungen davon, was guter Fisch ist.
Eine leichte Dunsthaube liegt über dem Wasser. Es ist früh am Morgen, der neue Tag tastet sich langsam ins Licht. Paul Lachenmeir bereitet sein Boot zum Ablegen vor. Der gelernte Fischermeister muss, wie er sagt, „einen Fang einholen“: Am nächsten Tag will er die Auslage seines Imbissstands nahe der Mündung der Rotach neu bestücken. Lachenmeir fährt mit einem Lachen hinaus auf den See. Das Wortspiel mit seinem Namen gefällt ihm, er wird es noch mehrfach verwenden. Im Hintergrund zeichnet sich die erleuchtete Silhouette von Friedrichshafen ab, Hafen und Uferpromenade eingeschlossen.