1 Das Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Beim Entzünden eines Tischkamins wird ein Kleinkind durch eine Stichflamme schwer verletzt. Zwei weitere Menschen tragen leichte Verletzungen davon.











Durch die Stichflamme eines Tischkamins ist ein Kleinkind in Friedrichshafen (Bodenseekreis) schwer verletzt worden. Das Kleinkind kam am Sonntagabend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden zwei weitere Menschen leicht verletzt.