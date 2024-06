7 Teilnehmer des „Torture Ship“, posieren am Samstag im strömenden Regen für Schaulustige und Fotografen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leder, Latex und viel nackte Haut: Auf dem „Torture-Ship“ ist alles erlaubt. Hunderte Fetisch-Fans zog es wieder auf das „Erotikschiff“ am Bodensee - allem Regen zum Trotz.











Link kopiert



Mit Latex-Gesichtsmasken, Leder-Hotpants und mit viel nackter Haut haben am Samstag wieder zahlreiche Fetisch-Fans auf einem „Erotikschiff“ am Bodensee gefeiert. 450 Tickets für das „Torture-Ship“ wurden verkauft. Das Schiff sei damit ausverkauft, sagte Veranstalter Thomas Siegmund. Auf zwei Floors war Feiern bis in die Morgenstunden auf dem Bodensee angesagt.