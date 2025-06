Friedrichshafen: Feuer in Carport gelegt? Mann wird versuchter Mord vorgeworfen

1 Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus daneben übergriffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Marcel von Fehrn

Nach einem Streit soll ein Mann Feuer in einem Carport gelegt haben. Drei Menschen werden verletzt. Ihm wird nicht nur schwere Brandstiftung vorgeworfen, sondern auch versuchter Mord.











Ein 42-Jähriger ist nach dem Brand eines Carports und einer Garage in Friedrichshafen (Bodenseekreis) verhaftet worden. Ihm wird unter anderem versuchter Mord und schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Haftrichter erließ demnach am Mittag einen Haftbefehl, der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen nach legte der 42-Jährige in der Nacht zum Donnerstag das Feuer im Carport.