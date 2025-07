1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Robert Michael/dpa/Robert Michael

Ein Jugendlicher repariert sein Motorrad. Offenbar bemerkt er nicht, dass Benzin ausläuft. Dann macht er einen folgenschweren Fehler.











Beim Reparieren eines Motorrads in einem Keller in Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat sich Benzin entzündet, wodurch ein Jugendlicher schwere Verbrennungen erlitt. Der Jugendliche hatte nicht bemerkt, dass das Benzin aus dem Tank ausgelaufen war, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann habe er ein Feuerzeug betätigt und so den Brand verursacht.