Friedrichsbau-Varieté: Elvis lebt! Friedrichsbau-Varieté in Stuttgart feiert den King of Rock ’n’ Roll

Ist Elvis Presley noch ein Thema? Das Friedrichsbau-Varieté in Stuttgart zoomt sich mit der neuen Show „Legendary: Elvis“ nahe an das Leben des King. Premiere ist am 13. September.
Als „Vollblutmusiker“ liebt Nils Strassburg die große Bühne, die große Show. Mit seiner „Musical Story of Elvis“ tourte der Elvis-Interpret zuletzt mit seiner zehnköpfigen Band The Roll Agents durch Frankreich. Und jetzt? Steht Strassburg in der Uniform der US-Armee allein auf der Bühne des Friedrichsbau-Varietés in Stuttgart (Am Pragsattel) und singt eher zurückhaltend „Muss i denn“. Eine Schlüsselszene der neuen Friedrichsbau-Show „Legendary: Elvis“: Der King of Rock ‚n’ Roll landet mit seinen Lebensbrüchen wie mit seinem begeisternden künstlerischen Dennoch in der Gegenwart.