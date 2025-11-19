Friedrichsbau in Stuttgart: Das Varieté gibt sich dem Größenwahn hin

Die neue Revue im Friedrichsbau verknüpft zwei Jahrhunderte. Wieder tanzen wir auf dem Vulkan, wie vor 100 Jahren. Mit heißen Füßen. Aber mit Stil.
Größenwahn. Dieser Sünde machen sich nun weder der Schwabe an sich noch die Stadt selbst schuldig. Neigt man doch hierzulande dazu, alles kleiner zu machen als es ist. So etwa das Häusle, weil man nicht angeben will mit der Villa in der Halbhöhe. Oder das Viertele, weil es die tatsächliche Menge an Getrunkenem verschleiert. Und doch nennt das Friedrichsbau-Varieté auf dem Pragsattel seine neue Show „Größenwahn“.