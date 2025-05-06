Friedrich Merz - wer sind die Töchter?

Familie Merz erlebte im Mai den gescheiterten ersten Wahlgang im Bundestag mit - nun ist der Vater fast ein halbes Jahr im Amt und redet über "Töchter". Wer sind Charlotte Merz und Constanze Clüsener?

Friedrich Merz und seine Töchter: "Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre Töchter, fragen Sie im Freundes- und Bekanntenkreis herum. Alle bestätigen, dass das ein Problem ist – spätestens mit Einbruch der Dunkelheit. So, und deswegen werden wir uns um die Lösung dieses Problems zu kümmern haben" , sagte der Bundeskanzler entschlossen zum Thema "Stadtbild" - auch wenn nicht alle damit einverstanden sind. Bei seinem jüngsten Besuch in Stuttgart wurde Merz ebenfalls auf das Thema angesprochen - und reagierte gereizt.

Aber wer sind eigentlich die Kinder des CDU-Politikers? Seine Ehefrau Charlotte und die beiden Töchter Carola Clüsener und Constanze Merz waren im Mai nach Berlin gereist, um alles live mitzuerleben - bevor Merz dann überraschend im ersten Wahlgang scheiterte. Darüber hinaus hat der Kanzler einen Sohn Philippe.

Friedrich Merz: schwacher Kanzler, starke Worte?

Wie seine Kanzlerschaft begann, so geht sie nun offenbar weiter, also mit zahlreichen Überraschungen und Aussetzern, etwa bei der vereitelten Nominierung von SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf für das Bundesverfassungsgericht oder beim vielfach kritisierten Vorschlag für ein Losverfahren im Rahmen der neuen Wehrpflicht. Merz wirkt bislang eher als schwacher Regierungschef, der sich wenig mit Details und Koordination der Regierungsarbeit zu beschäftigen scheint, dafür viel im Ausland unterwegs ist (nicht unbedingt im Rahmen von "Friedensmissionen") und mitunter markige Aussagen tätigt.

Vor der Kanzlerwahl im Mai herrschte noch Lachen und Euphorie auf der Besuchertribüne des Bundestags. Charlotte Merz winkte ihrem Ehemann mit einem breiten Lächeln zu, die Töchter zeigten siegessicher den erhobenen Daumen. Frappierend auch die Familienähnlichkeit der beiden Frauen zu ihrem Vater. Speziell die charakteristisch-langgezogene Kopfform fällt auf. Doch dann folgte der Schock: Friedrich Merz scheiterte zunächst, bevor er dann doch noch am selben Tag mit absoluter Mehrheit der schwarz-roten Koalition ins Amt gelangte.

Das Lachen blieb Familie Merz zunächst im Hals stecken. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Frau und Töchter von Friedrich Merz

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte zu Beginn der Sitzung im Mai noch einen besonderen Gruß an die Familienmitglieder geschickt. Auch prominente Gäste wie die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (nicht gerade eine Intimfreundin von Merz), die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und Astronaut Alexander Gerst verfolgten das Geschehen von der Tribüne aus.

Die Familie Merz ist tief im Sauerland verwurzelt. Der 69-jährige Friedrich Merz und seine 63-jährige Ehefrau Charlotte, eine Juristin und Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg, wohnen in einem Einfamilienhaus in Arnsberg. Charlotte Merz will auch weiterhin im Sauerland bleiben, obwohl ihr Mann nun viel in Berlin ist. „Die Familie soll von diesem Amt möglichst wenig betroffen sein“, betonte Friedrich Merz einmal in einem Interview.

Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Familie

Ehefrau: Charlotte Merz (63), Richterin und Direktorin des Amtsgerichts Arnsberg

Sohn: Philippe Merz (43), promovierter Philosoph, Geschäftsführer der Thales-Akademie in Freiburg

Tochter: Constanze Merz, Chirurgin

Tochter: Carola Clüsener (geb. Merz), Anwältin

Das Ehepaar Merz engagiert sich auch sozial in der Heimat. Mit der „Friedrich und Charlotte Merz-Stiftung“ unterstützen sie Bildung, Ausbildung und Erziehung im Stadtgebiet Arnsberg, insbesondere Schulprojekte zur Reduzierung des Sitzenbleibens. Von den Merz-Töchtern sind nur die Berufe öffentlich bekannt, nicht das jeweilige Alter.