Nach dem Wahlerfolg der CDU/CSU und erfolgreichem Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der SPD wurden die entscheidende Hürde genommen: Alle drei Parteien haben dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Damit ist der Weg frei für die Wahl eines neuen Bundeskanzlers.

Wahl des Bundeskanzlers

Wie der Deutsche Bundestag in einer offiziellen Pressemitteilung am 14. April 2025 bekanntgab, bereitet die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Einberufung des Bundestages zur Kanzlerwahl vor. Der Termin dafür ist auf Dienstag, den 6. Mai 2025, angesetzt – vorbehaltlich der formellen Zustimmung des Bundespräsidenten. Gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Grundgesetzes muss der Bundespräsident einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Bundeskanzlers vorschlagen. In diesem Fall Friedrich Merz.

Wie läuft die Kanzlerwahl ab?

Am 6. Mai wird der Bundestag zusammenkommen, um über den Vorschlag des Bundespräsidenten abzustimmen. Wird Friedrich Merz mit absoluter Mehrheit der Stimmen gewählt, wird er noch am selben Tag vom Bundespräsidenten ernannt und vereidigt. Damit tritt dann auch die neue Regierung ihre Arbeit an.