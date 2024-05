Der 36. CDU-Parteitag endete in Berlin mit einem neuen Grundsatzprogramm, in dem unter anderem die Rückkehr zur Wehrpflicht beschlossen wurde. Nach getaner Arbeit war Party angesagt. Dabei tanzte der CDU-Chef Friedrich Merz mit seiner Gattin. Die Videos der Party teilten er und die CDU auf ihren jeweiligen X-Accounts.

Zu Frank Sinatras legendärem Song „New York New York“ lies Friedrich Merz mit seiner Ehefrau Charlotte das Tanzbein schwingen, oder versuchte es zumindest:

In den Kommentaren auf dem sozialen Netzwerk X wurde dazu etwa gefragt: „Was tanzt er da? Seinen Namen?“ oder auch welcher Lobbyist diesen Auftritt gezahlt hätte. Ein weiterer User vermerkte lästerlich: „Oh Gott so was will Deutschland regieren“.

Ob Tanzen Neuland sei, war die Frage bei diesem Kommentar:

Ein weiterer Nutzer macht sich beim Anblick des Videos Sorgen:

Joe Chialo am DJ Pult

Der ehemalige Musiker und heutiger Berliner Senator für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Joe Chialo, brachte anschließend als DJ und Sänger noch ein bisschen mehr Stimmung auf die Party:

Chialo brachte so letztlich gar den CDU-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, zum lauten Mitgrölen.

Mit dem Start in die heiße Phase des Europawahlkampfes endet der dreitägige Bundesparteitag der CDU. In Baden-Württemberg stehen überdies die Kommunalwahlen an – ob die Christdemokraten angesichts der Wahlergebnisse vor Freude tanzen werden?