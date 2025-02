Es ist nicht ungewöhnlich, dass in TV-Duellen dieser Tage auch über private Themen gesprochen wird. Schließlich geht es in der Politik nicht nur um Parteiprogramme, sondern zum Beispiel auch um die Frage, wem man vertrauen kann.

Insofern macht es Sinn, die Menschen hinter den Kandidaten ein bisschen besser kennenzulernen. Das dachten sich offenbar auch WELT und BILD, die gemeinsam das letzte große TV-Duell vor der Bundestagswahl veranstalteten. WELT-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard und Bild-Chefredakteurin Marion Horn stellten den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (69) und Kanzler Olaf Scholz (66) von der SPD in den ersten acht Minuten des Duells persönliche Fragen.

Friedrich Merz erzählt von Schicksalsschlägen

Burgard fragte den Einkommensmillionär Friedrich Merz, welche Schicksalsschläge ihn besonders geprägt hätten. Der Sauerländer antwortete: „Wir waren zu viert zu Hause. Meine jüngste Schwester ist mit 21 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, und mein jüngerer Bruder sehr früh an MS erkrankt und gestorben bevor er 50 wurde. Das sind Erlebnisse in einer Familie, die auch bei den beiden verblieben Geschwistern tiefe Spuren hinterlassen haben.“ Bis heute würden die Erlebnisse in der Familie nachhallen, so Merz.

Friedrich Merz, 69 Jahre, wuchs als ältestes von vier Geschwistern auf. Seit 1981 ist er mit Charlotte Merz (geborene Grass) verheiratet. Der CDU-Chef und seine 64-jährige Gattin – von Beruf Richterin – haben zwei Töchter und einen Sohn. Im TV-Duell bestätigte Merz, dass er nach wie vor in der Liebe glücklich sei.

YouGov-Umfrage vom 17. Februar

CDU/CSU: 27 Prozent (-2)

AfD: 20 Prozent (-1)

SPD: 17 Prozent (+1)

Grüne: 12 Prozent (+-0)

Die Linke: 9 Prozent (+3)

BSW: 5 Prozent (+-0)

FDP: 4 Prozent (+-0)

Sonstige: 5 Prozent (-1)

Friedrich Merz: Frau, Familie, Kinder

Merz-Sohn Philippe (44) ist promovierter Philosoph und arbeitet in Freiburg. Tochter Constanze ist Chirurgin, Carola Anwältin. Mit vollem Namen heißt der Kanzlerkandidat übrigens Joachim-Friedrich Martin Josef Merz. Den Vornamen Joachim trägt er in der bürgerlichen Tradition von Vater und Großvater. Ein anderes Ambiente also als im mutmaßlich SED-nahen DDR-Elternhaus von Vorgängerin Angela Merkel mit dem „roten Pfarrer“ Horst Kasner, der freiwillig aus Hamburg in den Osten ausgewandert war, während Millionen von dort die Flucht ergriffen.

Die Familie Merz wohnt in Arnsberg im Sauerland (NRW) und stammt aus dem nahe gelegenen Brilon, wo der Großvater mütterlicherseists, Josef Paul Sauvigny (1875-1967) gut 20 Jahre lang Bürgermeister war.

Olaf Scholz spricht über glückliches Leben

Bereits zuvor hatte der WELT-Journalist Burgard mit dem einleitenden Churchill-Zitat „Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird“ dieselbe Frage nach den Schicksalsschlägen an Kanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz gestellt.

„Ich hatte ein sehr glückliches Leben, persönlich. (...) Mein Leben ist sehr gelungen, was mein privates Leben, was die Liebe betrifft, was meine Möglichkeiten als Anwalt zu arbeiten betrifft - und auch als Politiker“, sagt Scholz.

Olaf Scholz 2018 als Regierender Bürgermeister von Hamburg mit seinem typischen „Schlumpflächeln“ an der Seite von Gattin Britta Ernst. Foto: dpa/Axel Heimken

Jurist Merz gegen Jurist Scholz

Der berufliche Werdegang des gebürtigen Osnabrückers hat einige Gemeinsamkeiten mit dem Werdegang von Friedrich Merz aufzuweisen. Beide studierten Rechtswissenschaft und waren in diesem Bereich tätig, wenngleich dies bei Merz deutlich kürzer der Fall war als bei Scholz, der laut eigenen Angaben bis 1998 als Fachanwalt für Arbeitsrecht arbeitete.

Ebenfalls 1998 heiratete Scholz die SPD-Politikerin Britta Ernst (heute 63). In der Liebe sind also sowohl Merz und Scholz glücklich. Mindestens einer von beiden wird nach dem Wahlsonntag am 23. Februar voraussichtlich auch wieder mehr Zeit für ein erfülltes Privatleben haben.