Friedrich Merz in Stuttgart: Beim Kanzler-Besuch müssen Gäste draußen bleiben

Bundeskanzler Friedrich Merz kommt nach Stuttgart – und der Schlossplatz wird zur Hochsicherheits- und Fotozone.

Der Bund der Vetriebenen lädt zum Festakt nach Stuttgart – und der Andrang ist gewaltig. Auch wegen des Bundeskanzlers. Zahlreiche Gäste müssen wieder umdrehen.











Die Wartezeit ist lang, doch die Stimmung gut. Vor dem Neuen Schloss in Stuttgart stehen am Dienstagvormittag zahlreiche Menschen geduldig in einer Schlange. Alle schick gemacht in Trachten, Anzügen oder Kleidern. Zwar sind es noch über eineinhalb Stunden, bis im Weißen Saal der Festakt des Bundes der Vertriebenen (BdV) beginnt, doch die Sicherheitsvorkehrungen sind umfangreich. Überall Polizei und Männer mit Knopf im Ohr und Sonnenbrillen, Sicherheitsleute, zudem ein Spürhund. Eine Drohne kreist über dem Schlossplatz.