Friedrich Merz hält Laudatio: Königin Silvia mit Sonderpreis für soziales Engagement geehrt

Königin Silvia von Schweden erhielt in Berlin den Sonderpreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Bundeskanzler Friedrich Merz betonte bei der Übergabe, sie habe die "Krone nahbar gemacht".
Königin Silvia von Schweden (81) hat am Dienstagabend in Berlin den Sonderpreis der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) entgegengenommen. Die Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf (79) wurde für "ihren jahrzehntelangen Einsatz für freiheitliche Werte und ihr soziales Engagement" gewürdigt, wie die MIT vorab mitteilte. Den Preis überreichte ihr Bundeskanzler Friedrich Merz (70).