Friedrich Merz: Die drei kommunikativen Fehler des Kanzlers beim Bürgergeld

Kanzler Friedrich Merz erschwert gerade die Reform des Bürgergelds, kommentiert Tobias Peter.
Eines vorweg: Es ist richtig, dass Schwarz-Rot das Bürgergeld noch einmal reformieren will – aus Gerechtigkeitsgründen. Die Sozialleistung ist dafür da, denen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können. Wer sich weigert, einen Job zu übernehmen, soll das auch zu spüren bekommen. Das können gerade die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen erwarten, die mit ihren Steuern die Grundsicherung mitfinanzieren.