Friedliche Revolution: Als das Volk über die Stasi triumphierte

8 Millionen von Akten der ehemaligen DDR-Staatssicherheit wurden gesichert. (Archivbild) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Vor 35 Jahren stürmten Tausende die Zentrale der DDR-Staatssicherheit in Berlin. Für viele ein historischer Moment und ein Akt der Genugtuung. Und zugleich Keim des Streits bis heute.











Link kopiert



Berlin - Das Flugblatt hatte Ralf Drescher in einer Kirche eingesteckt. "Wehrt euch! Geht auf die Straße!", stand auf dem handgedruckten Zettel. Montag, 15. Januar 1990, 17.00 Uhr. "Da war für mich klar: Da gehst du hin", erinnert sich der Fotograf. Und so stand er an jenem Wintertag in der Menge am Stahltor der Zentrale der Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg und erlebte einen entscheidenden Moment der friedlichen Revolution in der DDR.