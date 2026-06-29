Friedlich in ihrem Zuhause eingeschlafen: Britische Schauspielerin Penelope Keith stirbt mit 86 Jahren

Großbritannien trauert um eine seiner besonders für ihr komödiantisches Talent bekannten Schauspielerinnen. Wie britische Medien berichten, ist Penelope Keith (1940-2026) nach einer Krebserkrankung im Alter von 86 Jahren verstorben.

"Mit tiefem Bedauern geben wir bekannt, dass Dame Penelope Keith, während sie mit Krebs lebte, friedlich in ihrem Zuhause in Surrey verstorben ist, in dem sie über 50 Jahre lang gelebt hatte", teilen die Angehörigen der Verstorbenen laut der BBC mit. Die Familie ist dankbar für die Pflege und Unterstützung, die Keith während ihrer Behandlungen erfahren habe und bittet um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.

Penelope Keith war nicht nur Sitcom-Schauspielerin

Penelope Keith war ein bekanntes Gesicht im britischen Fernsehen, am Theater und stand bereits in den frühen 1960er-Jahren vor den TV-Kameras. Bekannt war sie unter anderem für die Rolle der Margo Leadbetter in der Sitcom "The Good Life" aus den 1970ern, für die sie auch mit dem Bafta-Award ausgezeichnet wurde. Zudem erhielt sie eine Bafta-Auszeichnung für "The Norman Conquests". In späteren Jahren war sie auch als Moderatorin unterschiedlicher TV-Formate zu sehen.

Daneben war Keith zwischen 1989 und 2022 Präsidentin des Actors' Benevolent Fund, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für das Wohl von Schauspielerinnen, Schauspielern und anderen Menschen aus der Branche einsetzt. Im Jahr 2014 wurde sie für ihre wohltätigen und künstlerischen Verdienste zum Dame Commander des Order of the British Empire ernannt. Der britischen "Daily Mail" sagte sie 2007 in einem Interview: "Humor ist Macht und eine positive Kraft, denn wenn du lachen kannst, insbesondere über dich selbst, bist du ein Stück weit in der Lage, die Dinge zu verstehen."