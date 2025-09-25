Friedhof in Hemmingen: Eine barrierefreie Toilette für die Aussegnungshalle

An der Aussegnungshalle in Hemmingen soll es eine behindertengerechte Toilette geben. Aus Kostengründen gibt es eine ungewöhnliche Lösung.
Die Aussegnungshalle in Hemmingen bekommt bald eine behindertengerechte Toilette. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Antrag der SPD zu. Die Sozialdemokraten hatten zur Haushaltsberatung angeregt, an der Aussegnungshalle für Menschen mit Behinderung ein entsprechendes WC entweder einzubauen oder anzubauen. Das Gremium einigte sich darauf, für rund 20 000 Euro einen Sanitärcontainer im östlichen Bereich der Aussegnungshalle aufzustellen, der die Anforderungen einer behindertengerechten Toilette erfüllt.