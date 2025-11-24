Im Trauermonat November brandet der Ärger über abgeräumte Dekorationen an der Urnenwand auf dem Fellbacher Friedhof erneut auf.
Der Monat November ist geprägt durch Tage des Gedenkens an die Verstorbenen. Viele Menschen besuchen Gräber, zünden Kerzen an – für sie sind Friedhöfe ein wichtiger Ort der Erinnerung. Im Trauermonat brandet der Ärger über die Umsetzung der Friedhofsordnung in Fellbach neu auf: In einer kleinen Feier wurde an Allerheiligen der Verstorbenen gedacht. Auch Heidi Grau war darunter. Sie hat im vergangenen Jahr ihren Vater verloren. Das Grab ihrer Eltern ist an der Urnenwand auf dem Fellbacher Kleinfeldfriedhof untergebracht.