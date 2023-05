Friedhof in Böblingen

1 Hier sind die Urnen untergebracht: eines der Kolumbarien auf dem Böblinger Friedhof. Foto:

Eine 85-Jährige aus Böblingen möchte zurück in ihre Heimat, in einen kleinen Ort im Schwarzwald. Aber nicht ohne die Urne ihres vor zwei Jahren verstorbenen Mannes. Das ist allerdings nicht einfach – denn grundsätzlich darf die Totenruhe nicht gestört werden.









Sie kämpft mit den Tränen. Seit zwei Jahren, erzählt die 85-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, sei sie allein. 2020 ist ihr Mann gestorben. „Ich schaffe das schon, habe ich damals gedacht“, sagt die Frau. Das habe sie auch ihrem Mann versprochen. „Aber die Stärke ist verschwunden. Ich leide heute noch wie am ersten Tag.“ 60 Jahre seien die beiden verheiratet gewesen, Kinder hätten sie keine bekommen, „leider“. Es seien immer nur die beiden gewesen. „Ohne einander sind wir nirgends hin“, sagt sie mit tränenerstickter Stimme.