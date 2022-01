1 Nicht nur das Vordach, auch die Fassade hat bei dem Brand gelitten. Foto: 7aktuell.de//Sven Adomat

Ein Feuerwerkskörper hat vermutlich den Brand in der Friedensschule in Waiblingen-Neustadt am Samstagabend verursacht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.















Waiblingen - Bei einem Brand am Samstagabend ist das Vordach und ein Teil der Fassade der Friedensschule im Waiblinger Ortsteil Neustadt zerstört worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand durch einen Feuerwerkskörper verursacht worden ist und ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Der Unterrichtsbeginn am Montag dürfte schwierig werden

Die Feuerwehr war gegen 18 Uhr alarmiert worden und rückte mit sechs Fahrzeugen aus. Wie sich dann vor Ort zeigte, war unter dem Vordach ein Verkaufsstand mit Stoffbespannung aufgebaut, der nun lichterloh in Flammen stand. Die 42 Helfer der Waiblinger Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Durch die Flammen wurde das Vordach dennoch schwer beschädigt. Auch das Innere des Schulgebäudes musste gelüftet werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Schulgebäude auf etwa 50 000 Euro. Auch wenn das Hauptgebäude selbst durch die Flammen offenbar nicht gefährdet war, dürfte sich der Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien am Montagmorgen durch den Rauchgeruch in den Räumen wohl schwierig gestalten.

Ein Feuerwerkskörper war vermutlich die Ursache

Wie es zu dem Brand gekommen ist, war am Samstagabend zunächst unklar. Der Brandverlauf deute auf einen Feuerwerkskörper hin, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können – sei es zu Personen, die sich kurz vor dem Brand auf dem Gelände der Friedensschule aufgehalten haben oder zu Personen, die am Samstagnachmittag Feuerwerkskörper in der Nähe des Neustädter Gebäudes abgebrannt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich am besten mit der Waiblinger Polizei unter der Durchwahl 0 71 51/95 04 22 in Verbindung.