Die USA haben sich bei den Verhandlungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs für eine entmilitarisierte Wirtschaftszone im Osten des Landes ausgesprochen. Was Selenskyj dazu sagt.
Bei den Verhandlungen zu einer Beilegung des Ukraine-Kriegs sprechen sich die USA nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone im Osten der Ukraine aus. „Sie stellen sich vor, dass die ukrainischen Streitkräfte das Gebiet der Region Donezk verlassen, und der vorgesehene Kompromiss besteht darin, dass russische Streitkräfte nicht in dieses Gebiet einmarschieren“, sagte Selenskyj am Donnerstag vor Journalisten in Kiew.