Friedensnobelpreisträgerin: Nadia Murad beim Stuttgart-Lauf – „Es fühlt sich wie Nachhausekommen an“

Nadia Murad gibt Opfern von Gewalt und Vertreibung weltweit eine Stimme. Am Sonntag läuft die Friedensnobelpreisträgerin beim Stuttgart-Lauf mit. Wir haben vorab mit ihr gesprochen.
Eigentlich wollte Nadia Murad einen Schönheitssalon in ihrer Heimat im Nordirak eröffnen. Doch dieser Traum endete am 3. August 2014, als der Islamische Staat ihr Dorf Kodscho überfiel. Was folgte, war ein systematischer Völkermord an den Jesiden: Männer wurden ermordet, Jungen zwangsrekrutiert, Frauen wie Murad verschleppt, versklavt und vergewaltigt.