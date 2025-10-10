Friedensnobelpreis 2025: Bundesregierung gratuliert Maria Corina Machado

Die Bundesregierung gratuliert der venezolanischen Oppositionellen Maria Corina Machado zum Friedensnobelpreis.
Die Bundesregierung hat der venezolanischen Oppositionellen Maria Corina Machado zum diesjährigen Friedensnobelpreis gratuliert. Mit dieser Ehrung würdige das Nobelkomitee „ihren mutigen und langjährigen Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte in Venezuela sowie ihren Beitrag zur Stärkung der venezolanischen Zivilgesellschaft“, sagte Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin.