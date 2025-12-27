US-Präsident Donald Trump warnt vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, es sei nichts beschlossen, solange er nicht zugestimmt habe.
Vor einem für Sonntag geplanten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida hat US-Präsident Donald Trump gewarnt, es sei nichts beschlossen, solange er nicht zugestimmt habe. Selenskyj „hat nichts, solange ich nicht meine Zustimmung gebe“, sagte Trump der US-Plattform „Politico“ am Freitag (Ortszeit). „Wir werden also sehen, was er hat“, fügte Trump hinzu.