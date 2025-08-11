Friedensgespräche in Alaska: Ein böses Omen für Kiew

In Alaska finden Gespräche über eine Friedenslösung im Krieg in der Ukraine statt. Schon jetzt wird darüber gesprochen, dass Kiew wohl Gebiete an Russland abtreten muss.
Alaska ist ein böses Omen für Kiew. Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich am Freitag in dem US-Bundesstaat am Polarkreis treffen und über eine Friedenslösung in der Ukraine verhandeln. 1867 haben die USA von Russland das unwirtliche Gebiet gekauft. Damals haben die zwei Kolonialmächte über die Köpfe der einheimischen Bevölkerung hinweg über die Zukunft der Region entschieden. Alles deutet darauf hin, dass auch im Fall der Ukraine zwei fremde Präsidenten über das Wohl und Wehe von Millionen von Menschen bestimmen werden – und damit vor allem die eigenen Interessen im Augen haben. Beim Alaska-Deal waren einst die USA die großen Gewinner, denn dort wurden riesige Ölvorkommen und andere Bodenschätze entdeckt.