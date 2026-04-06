Friedensbewegung: Zehntausende demonstrieren bei Ostermärschen für Frieden

Proteste im Zeichen der Friedenstaube: Die diesjährigen Ostermärsche standen unter dem Eindruck der Kriege in der Ukraine und in Nahost.
Bonn - An den traditionellen Ostermärschen haben sich in diesem Jahr nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative bundesweit mehrere zehntausend Menschen beteiligt. In mehr als 100 Städten seien Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße gegangen, hieß es. Am Ostermontag waren unter anderem Demonstrationen in Frankfurt am Main, Hamburg und Nürnberg geplant. Der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr, der in Duisburg gestartet war, führte zum Abschluss nach Dortmund.