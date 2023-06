1 Auch wenn sich diese beiden Frauen dies wünschen: Bisher scheint die deutsche Friedensbewegung der Ukraine nicht beizustehen. Foto: dpa/Felix Hörhager

Berlin - Als die amerikanischen Truppen 2003 in den Irak einmarschierten, hat es in Deutschland Großdemonstrationen und Menschenketten gegeben. Allein in Berlin demonstrierten 500 000 Menschen. Die Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ost-Ukraine erscheint hingegen seltsam gehemmt. Vor dem Brandenburger Tor demonstrieren 500 Exil-Ukrainer. Viel mehr ist es nicht.