Friedberg: Extremistisches Motiv für Angriff auf Schüler?

Nach einem Angriff auf zwei Schüler der Mittelschule in Friedberg in Bayern gibt es nach Behördenangaben „Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund“. Die Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), hat demnach die Ermittlungen übernommen. Mutmaßlicher Täter ist ein 15-Jähriger. Er befindet sich in Untersuchungshaft.